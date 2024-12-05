"Не нужно будет идти в ТЦК". До конца февраля в Резерв+ будут электронные направления ВЛК
До конца февраля в государственном приложении "Резерв+" можно будет получить электронное направление на военно-врачебную комиссию. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
По ее словам, с новшеством военнообязанным больше не нужно будет получать направление в территориальных центрах комплектования.
Черногоренко отметила, что в течение следующих "нескольких месяцев подряд" планируется масштабирование реформы – и в результате военнообязанный сможет проходить медицинское освидетельствование для установления пригодности в "любом гражданском учреждении, которое он сам себе изберет".
Чиновница отметила, что такое нововведение позволит разделить саму процедуру военно-врачебной экспертизы на две части: медицинское освидетельствование (то, что умеют делать гражданские врачи) и административное (то, что будет проводиться в системе Минобороны).
"Это будет децентрализованная автономная цифровизированная анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и снизит существенно коррупционные риски", – заявила замминистра.
- 30 ноября Минобороны совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы ВЛК.
В частности, анонсируется, что для ВЛК больше не нужно будет идти в Территориальный центр комплектования.
Реформу планируют внедрять в три этапа – процесс должен завершиться в ноябре 2025 года.