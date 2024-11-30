Прохождение ВЛК хотят разрешить в любом медучреждении – проект реформы Минобороны и МОЗ

Планируется внедрять в три этапа – процесс должен завершиться в ноябре 2025-го

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Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (укр. — ВЛК). В частности, анонсируется, что для ВЛК больше не нужно будет идти в Территориальный центр комплектования.

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Презентация проекта прошла на тематической встрече Совета доноров институциональных реформ Минобороны.

"Принципы работы ВЛК не менялись десятилетиями. Существующая сейчас система является рудиментом старого административного подхода. Она полна недостатков, лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков. Мы должны существенно снизить эти риски", – акцентировал заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Участники мероприятия отметили: современная система ВЛК имеет двусторонние недостатки – с одной стороны, позволяет отдельным людям избегать военной службы без законных оснований, а с другой — не предотвращает попаданию на службу лиц с серьезными заболеваниями, что "создает дополнительные трудности" для ВСУ.

Чиновники утверждают, что эта реформа позволит разделить решение ВЛК на два отдельных набора данных – медицинский и административный. Запланировано, что отдельные специалисты будут проводить медицинское освидетельствование для ВЛК, а другие будут анализировать анонимные результаты этих медосмотров.

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Также для прохождения комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК – военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить осмотр, а данные будут оттуда направляться в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ), анонсируют чиновники.

Впоследствии данные из Электронной системы будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности, планируется создание технической возможности получать данные из ЕСОЗ и электронного кабинета ВЛК.

Таким образом, комиссия сможет получить данные о человеке, ознакомиться с ними и вынести свое административное решение, добавили чиновники.

Анонимизированные данные будут поступать в случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают, и это сделает невозможным манипуляции и злоупотребления, считает в Минобороны.

Ведомство добавляет: после каждого решения будет виден цифровой след (электронные подписи и врача, и сотрудника ВЛК), выводы комиссий будут сохраняться – и это упростит правоохранителям проверку и мониторинг деятельности ВЛК.

Реформу планируют внедрять в три этапа – процесс должен завершиться в ноябре 2025-го.