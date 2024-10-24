Меньше очередей и злоупотребления врачами. Минобороны разработало модель цифровой ВВК

Когда именно заработает цифровая модель в Минобороны затрудняются сказать, но работа ее внедрения продолжается

Екатерина Черногоренко (Фото: страница Facebook)

Минобороны уже наработало модель цифровой реформы военно-врачебных комиссий (ВВК). Благодаря ей получить вывод ВВК можно будет в любом медицинском учреждении, что уменьшит очереди и коррупционную составляющую, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Радио Свобода.

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"Мы хотели бы предоставить возможность как военнообязанным, так и военнослужащим – фактически всем пользователям системы ВВК получить медицинское заключение в любом удобном гражданском учреждении здравоохранения", — сказала Черногоренко.

Цифровая модель, по ее словам, позволит избежать очередей в больницах, уменьшит риски злоупотребления среди врачей и уменьшит избыточное давление на ВВК. Ожидается, что будет "совершенно прозрачный" функционал проведения медицинских осмотров и постаудит этих осмотров правоохранительными органами.

Черногоренко отметила, что медицинское заключение будет направлено в цифровом формате за "несколько минут или несколько секунд" в систему Минобороны. В дальнейшем члены ВВК смогут по собственной инициативе ознакомиться с этим набором медицинских данных и на его основе вынести административное решение о пригодности или непригодности для прохождения службы.

Таким образом медицинское заключение делится на две части, говорят в Минобороны: собственно медицинскую, с которой может ознакомиться любой врач при необходимости, и административную, которая находится в плоскости именно Минобороны. По ее словам, с технической точки зрения разработать цифровую модель не сложно, с нормативной стороны уже приняты определенные решения.

"Она уже предоставлена партнерам по правительству, мы готовы, разрабатываем уже проект изменений в нормативно-правовые акты. А также цифровая команда готова технически быстро реализовать этот функционал", – отметила замминистра.

Когда именно заработает цифровая модель ВВК Черногоренко не сообщила, а лишь сказала, что надеется "очень быстро" получить хорошие новости по этому направлению.