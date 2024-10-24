Министерство обороны представило онлайн-обучение по военному делу в мобильном приложении "Армия+". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

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"В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях", – написал он.

Чиновник отметил, что сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы "Общей подготовки", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".

"Каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля – тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен. Это поможет не просто получить информацию, а усвоить ее на практике", – сообщил Умеров.

В настоящее время продолжается работа еще над двумя курсами – "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".