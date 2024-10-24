Минобороны запускает онлайн-обучение военному делу в Армия+: детали и видео
Министерство обороны представило онлайн-обучение по военному делу в мобильном приложении "Армия+". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.
"В приложении Армия+ теперь есть сервис онлайн-обучения, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Это позволит нашим бойцам получать важные знания даже в полевых условиях", – написал он.
Чиновник отметил, что сейчас авторизованным в приложении военным доступны курсы "Общей подготовки", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".
"Каждый курс поделен на модули с уроками. После каждого модуля – тест для проверки знаний, а в конце курса – экзамен. Это поможет не просто получить информацию, а усвоить ее на практике", – сообщил Умеров.
В настоящее время продолжается работа еще над двумя курсами – "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".
- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих "Армия+", на ней Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в нем будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.
- 13 октября заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала, что в приложении появятся электронный военный билет и соцуслуги для военных.