Минобороны анонсировало обновление приложения "Армия+": какие функции появятся
В мобильном приложении для украинских военнослужащих "Армия+" появятся новые функции. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором.
По ее словам, следующее обновление "Армия+" получит функции обучения, а в будущем появятся электронный военный билет, социальные услуги и бонусы от бизнесов.
Черногоренко отметила, что ключевые нововведения будут включать:
→ обучающий модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины;
→ цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;
→ систему бонусов, скидок и льгот для военных.
"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель – сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", – подчеркнула чиновник.
- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих "Армия+", на ней Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в "Армия+" будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.
- Приложение доступно в App Store и Google Play.