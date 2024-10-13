Минобороны анонсировало обновление приложения "Армия+": какие функции появятся

В будущем появятся электронный военный билет и социальные услуги для военных

Встреча делегаций Украины и США (Фото: Минобороны)

В мобильном приложении для украинских военнослужащих "Армия+" появятся новые функции. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором.

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По ее словам, следующее обновление "Армия+" получит функции обучения, а в будущем появятся электронный военный билет, социальные услуги и бонусы от бизнесов.

Черногоренко отметила, что ключевые нововведения будут включать:

→ обучающий модуль с базовой информацией о военном деле, который уже согласован с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины;

→ цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный;

→ систему бонусов, скидок и льгот для военных.

"В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель – сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии", – подчеркнула чиновник.