Міноборони анонсувало оновлення застосунку "Армія+": які функції з’являться
У мобільному застосунку для українських військовослужбовців "Армія+" з’являться нові функції. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.
За її словами, наступне оновлення "Армія+" отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги й бонуси від бізнесів.
Черногоренко зазначила, що ключові нововведення включатимуть:
→ навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом Збройних Сил України;
→ цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
→ систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.
"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета – зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", – наголосила посадовиця.
- 8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+", на ній Зеленський повідомив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи.
- У Міноборони повідомили, що в "Армія+" будуть доступні електронні рапорти, які матимуть ту ж юридичну силу, що й паперові.
- Застосунок доступний в App Store та Google Play.