Міноборони анонсувало оновлення застосунку "Армія+": які функції з’являться

У майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги для військових

Зустріч делегацій України та США (Фото: Міноборони)

У мобільному застосунку для українських військовослужбовців "Армія+" з’являться нові функції. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За її словами, наступне оновлення "Армія+" отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги й бонуси від бізнесів.

Черногоренко зазначила, що ключові нововведення включатимуть:

→ навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом Збройних Сил України;

→ цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

→ систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета – зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", – наголосила посадовиця.