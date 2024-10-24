Міноборони запускає онлайн-навчання військовій справі в Армія+: деталі і відео
Міністерство оборони презентувало онлайн-навчання з військової справи у мобільному застосунку "Армія+". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.
"У застосунку Армія+ тепер є сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи. Це дозволить нашим бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах", – написав він.
Урядовець зауважив, що зараз авторизованим у застосунку військовим доступні курси "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".
"Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля — тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит. Це допоможе не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці", – повідомив Умєров.
Наразі триває робота ще над двома курсами – "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".
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