Менше черг та зловживання лікарями. Міноборони розробило модель цифрової ВЛК

Коли саме запрацює цифрова модель у Міноборони не можуть сказати, але робота її впровадження триває

Катерина Черногоренко (Фото: сторінка Facebook)

Міноборони вже напрацювало модель цифрової реформи військово-лікарських комісій (ВЛК). Завдяки їй отримати висновок ВЛК можна буде в будь-якому медичному закладі, що зменшить черги та корупційний складник, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Радіо Свобода.

"Ми б хотіли надати можливість як військовозобов'язаним, так і військовослужбовцям – фактично всім користувачам системи ВЛК отримати медичний висновок у будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я", — сказала Черногоренко.

Цифрова модель, за її словами, дасть змогу уникнути черг у лікарнях, зменшить ризики зловживання серед лікарів та зменшить надлишковий тиск на ВЛК. Очікується, що буде "абсолютно прозорий" функціонал проведення медичних оглядів і постаудит цих оглядів правоохоронними органами.

Черногоренко зазначила, що медичний висновок буде направлений у цифровому форматі за "кілька хвилин або кілька секунд" в систему Міноборони. Надалі члени ВЛК зможуть за власною ініціативою ознайомитися з цим "набором медичних даних" і на його основі винести адміністративне рішення про придатність або непридатність для проходження служби.

Таким чином медичний висновок поділяється на дві частини, кажуть у Міноборони: власне медичну, з якою може ознайомитися будь-який лікар за потреби, і адміністративну, яка перебуває в площині саме Міноборони. За її словами, з технічного погляду розробити цифрову модель не складно, з нормативного боку також вже ухвалені певні рішення.

"Вона вже надана партнерам по уряду, ми готові, розробляємо вже проєкт змін до нормативно-правових актів. А також цифрова команда готова технічно швидко реалізувати цей функціонал", — зазначила заступниця міністра.

Коли саме запрацює цифрова модель ВЛК Черногоренко не повідомила, а лише сказала, що сподівається "дуже швидко" отримати гарні новини з цього напрямку.