"Инвалидность" военнообязанных. 3500 дел отправлено на пересмотр – Минздрав

Глава Минздрава Ляшко рассказал о поступлении жалоб на МСЭК и о проверках дел по установлению инвалидности

Виктор Ляшко (Фото: Укринформ)

Министерство здравоохранения провело три раунда проверок дел об установлении инвалидности мужчинам 25-60 лет. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что было обработано более 90 000 дел, из которых около 19 000 было направлено на центрально медико-социальную экспертизу. После дополнительной проверки 3500 дел были отправлены, чтобы пройти пересмотры.

"Результаты этих пересмотров мы видим сегодня с вручением подозрений тем людям, которые производят определенные манипуляции, приводящие к тому, что кто-то незаконно получает инвалидность", – сказал Ляшко.

Он также сообщил о более 3000 жалоб на работу МСЭК – проводятся проверки.

"И по Хмельницкой МСЭК, например, по результатам жалоб была сразу направлена проверка и проинформирован глава обладминистрации, потому что мы видели, что там были проблемы. И результат все видели на прошлой неделе", – сказал он.