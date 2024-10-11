"Инвалидность" военнообязанных. 3500 дел отправлено на пересмотр – Минздрав
Министерство здравоохранения провело три раунда проверок дел об установлении инвалидности мужчинам 25-60 лет. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он отметил, что было обработано более 90 000 дел, из которых около 19 000 было направлено на центрально медико-социальную экспертизу. После дополнительной проверки 3500 дел были отправлены, чтобы пройти пересмотры.
"Результаты этих пересмотров мы видим сегодня с вручением подозрений тем людям, которые производят определенные манипуляции, приводящие к тому, что кто-то незаконно получает инвалидность", – сказал Ляшко.
Он также сообщил о более 3000 жалоб на работу МСЭК – проводятся проверки.
"И по Хмельницкой МСЭК, например, по результатам жалоб была сразу направлена проверка и проинформирован глава обладминистрации, потому что мы видели, что там были проблемы. И результат все видели на прошлой неделе", – сказал он.
- 3 и 4 октября прошли обыски у главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- В ГБР заверили, что найденные во время обысков списки возможных уклонистов "точно будут проверяться".
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