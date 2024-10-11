"Інвалідність" військовозобов'язаних. 3500 справ відправлено на переогляд – МОЗ
Міністерство охорони здоров’я здійснило три раунди перевірок справ щодо встановлення інвалідності чоловікам 25-60 років. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Він зазначив, що було опрацьовано понад 90 000 справ, з яких майже 19 000 було спрямовано на центрально медико-соціальну експертизу. Після додаткової перевірки 3500 справ були відправлені, щоб пройти переогляди.
"Результати цих переглядів ми бачимо сьогодні з врученням підозр тим людям, які проводять певні маніпуляції, які призводять до того, що хтось незаконно отримує інвалідність", – сказав Ляшко.
Він також повідомив про понад 3000 скарг щодо роботи МСЕКів – проводяться перевірки.
"І по Хмельницькому МСЕК, наприклад, за результатами скарг було одразу відправлено перевірку і було поінформовано голову обладміністрації, тому що ми бачили, що там були проблеми. І результат всі бачили минулого тижня", – сказав він.
- 3 й 4 жовтня відбулися обшуки в очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- У ДБР запевнили, що знайдені під час обшуків списки можливих ухилянтів "точно будуть перевірятися".
- Рішення МСЕК та ВЛК після скандалу на Хмельниччині вирішили перевірити і на Волині.