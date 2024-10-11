"Інвалідність" військовозобов'язаних. 3500 справ відправлено на переогляд – МОЗ

Глава МОЗ Ляшко розповів про надходження скарг на МСЕКи і про перевірки справ щодо встановлення інвалідності

Віктор Ляшко (Фото: Укрінформ)

Міністерство охорони здоров’я здійснило три раунди перевірок справ щодо встановлення інвалідності чоловікам 25-60 років. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Він зазначив, що було опрацьовано понад 90 000 справ, з яких майже 19 000 було спрямовано на центрально медико-соціальну експертизу. Після додаткової перевірки 3500 справ були відправлені, щоб пройти переогляди.

"Результати цих переглядів ми бачимо сьогодні з врученням підозр тим людям, які проводять певні маніпуляції, які призводять до того, що хтось незаконно отримує інвалідність", – сказав Ляшко.

Він також повідомив про понад 3000 скарг щодо роботи МСЕКів – проводяться перевірки.

"І по Хмельницькому МСЕК, наприклад, за результатами скарг було одразу відправлено перевірку і було поінформовано голову обладміністрації, тому що ми бачили, що там були проблеми. І результат всі бачили минулого тижня", – сказав він.