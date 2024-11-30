Проходження ВЛК хочуть дозволити в будь-якому медзакладі – проєкт реформи Міноборони та МОЗ

Планують впроваджувати у три етапи – процес має завершитися у листопаді 2025-го

Ілюстративне фото: Depositphotos

Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій. Зокрема, анонсується, що для ВЛК більше не треба буде йти до Територіального центру комплектування.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Презентація проєкту пройшла під час тематичної зустрічі Ради донорів інституційних реформ Міноборони.

"Принципи роботи ВЛК не змінювалися десятиліттями. Система, яка існує зараз, є рудиментом старого адміністративного підходу. Вона повна недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків. Ми маємо суттєво знизити ці ризики", – акцентував заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Учасники заходу зауважили: сучасна система ВЛК має двосторонні недоліки – з одного боку, дозволяє окремим людям уникати військової служби без законних підстав, а з іншого — не запобігає потраплянню на службу осіб з серйозними захворюваннями, що "створює додаткові труднощі" для ЗСУ.

Чиновники стверджують, що ця реформа дозволить розділити рішення ВЛК на два окремих набори даних – медичний та адміністративний. Заплановано, що окремі спеціалісти проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші аналізуватимуть анонімні результати цих медоглядів.

Читайте також Зеленський підписав закон про удосконалення роботи МСЕК

Також для проходження комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК – військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть огляд, а дані звідти надсилатимуться до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), анонсують посадовці.

Згодом дані з Електронної системи потраплятимуть до медичної інформаційної системи ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема, планується створення технічної можливості отримувати дані з ЕСОЗ та електронного кабінету ВЛК.

У такий спосіб комісія зможе отримати дані про людину, ознайомитися з ними та винести своє адміністративне рішення, додали чиновники.

Анонімізовані дані надходитимуть до випадкової комісії, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають, і це унеможливить маніпуляції та зловживання, вважає Міноборони.

Відомство додає: після кожного рішення буде видно цифровий слід (електронні підписи й лікаря, й співробітника ВЛК), висновки комісій зберігатимуться – і це спростить правоохоронцям перевірку та моніторинг діяльності ВЛК.

Реформу планують впроваджувати у три етапи – процес має завершитися у листопаді 2025-го.