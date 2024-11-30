Проходження ВЛК хочуть дозволити в будь-якому медзакладі – проєкт реформи Міноборони та МОЗ
Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій. Зокрема, анонсується, що для ВЛК більше не треба буде йти до Територіального центру комплектування.
Презентація проєкту пройшла під час тематичної зустрічі Ради донорів інституційних реформ Міноборони.
"Принципи роботи ВЛК не змінювалися десятиліттями. Система, яка існує зараз, є рудиментом старого адміністративного підходу. Вона повна недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків. Ми маємо суттєво знизити ці ризики", – акцентував заступник міністра оборони Сергій Мельник.
Учасники заходу зауважили: сучасна система ВЛК має двосторонні недоліки – з одного боку, дозволяє окремим людям уникати військової служби без законних підстав, а з іншого — не запобігає потраплянню на службу осіб з серйозними захворюваннями, що "створює додаткові труднощі" для ЗСУ.
Чиновники стверджують, що ця реформа дозволить розділити рішення ВЛК на два окремих набори даних – медичний та адміністративний. Заплановано, що окремі спеціалісти проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші аналізуватимуть анонімні результати цих медоглядів.
Також для проходження комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК – військовозобов'язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть огляд, а дані звідти надсилатимуться до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), анонсують посадовці.
Згодом дані з Електронної системи потраплятимуть до медичної інформаційної системи ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема, планується створення технічної можливості отримувати дані з ЕСОЗ та електронного кабінету ВЛК.
У такий спосіб комісія зможе отримати дані про людину, ознайомитися з ними та винести своє адміністративне рішення, додали чиновники.
Анонімізовані дані надходитимуть до випадкової комісії, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають, і це унеможливить маніпуляції та зловживання, вважає Міноборони.
Відомство додає: після кожного рішення буде видно цифровий слід (електронні підписи й лікаря, й співробітника ВЛК), висновки комісій зберігатимуться – і це спростить правоохоронцям перевірку та моніторинг діяльності ВЛК.
Реформу планують впроваджувати у три етапи – процес має завершитися у листопаді 2025-го.
- Раніше, у жовтні, Міноборони повідомляло, що вже напрацювало модель цифрової реформи ВЛК.