Як працюватимуть переведення для військових через Армія+ – пояснення Міноборони

Якщо не буде підстав для відмови у переведенні, то воно займатиме "менше тижня", заявила заступниця міністра

Ілюстративне фото: Depositphotos

У застосунку "Армія+" для переведення на нове місце служби буде необхідна лише копія військового квитка або посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від бригади, у яку планується перехід, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За наявності медичних показань для переведення також буде потрібен висновок військово-лікарської комісії, додала чиновниця.

Вона заявила: якщо не буде підстав для відмови у переведенні, то час від подання рапорту та до підписання наказу займатиме "менш як тиждень".

Черногоренко зауважила, що контролювати дотримання такої процедури буде система випадкових перевірок: профільний підрозділ Міноборони довільно перевіряє не менш як 1% рапортів на місяць, і у разі виявлення порушень рапорт повторно розглядається впродовж 24 годин.

Генеральний штаб ЗСУ формує та оновлює список бойових частин, куди можливе переведення, повідомила заступниця міністра.

Вона додала, що новий порядок дозволить військовим переводитися:

→ з тилових частин до бойових або тилових;

→ з бойових частин до бойових;

→ з бойових частин до тилових за висновком ВЛК, якщо особа не обіймає у своїй бригаді посаду, відповідну до висновку ВЛК.

Водночас таке переведення буде можливе не частіше ніж один раз на рік та лише після шести місяців служби у поточному підрозділі, акцентувала чиновниця.

Фото: Facebook Катерина Черногоренко