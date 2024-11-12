Как будут работать перевод для военных через Армия+ – объяснение Минобороны
В приложении "Армия+" для перевода в новое место службы будет необходима только копия военного билета или удостоверение офицера, а также рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется переход, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
При наличии медицинских показаний, для перевода также потребуется заключение военно-врачебной комиссии, добавила чиновница.
Она заявила: если не будет оснований для отказа в переводе, то время от представления рапорта и до подписания приказа будет занимать "меньше недели".
Черногоренко отметила, что контролировать соблюдение такой процедуры будет система случайных проверок: профильное подразделение Минобороны произвольно проверяет не менее 1% рапортов в месяц и в случае выявления нарушений рапорт повторно рассматривается в течение 24 часов.
Генеральный штаб ВСУ формирует и обновляет список боевых частей, куда возможен перевод, сообщила заместитель министра.
Она добавила, что новый порядок позволит военным переводиться:
→ из тыловых частей в боевые или тыловые;
→ из боевых частей в боевые;
→ из боевых частей в тыловые по заключению ВЛК, если лицо не занимает в своей бригаде должность, соответствующую выводу ВЛК.
В то же время такой перевод будет возможен не чаще одного раза в год и только после шести месяцев службы в текущем подразделении, акцентировала чиновница.
- 12 ноября президент Зеленский сообщил, что правительство одобрило постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями ВСУ.
- Министерство обороны должно обеспечить эффективность нового механизма, а техническая подготовка к его запуску должна быть завершена до 15 ноября.