Правительство утвердило механизм перевода для военных: через "Армия+" за 72 часа
Кабинет министров 12 ноября одобрил постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Это касается переводов именно по инициативе военных.
Зеленский сообщил, что механизм был разработан в сотрудничестве гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.
"Перевод будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования – понятное решение", – написал президент.
Министерство обороны должно обеспечить эффективность нового механизма, а техническая подготовка к его запуску должна быть завершена до 15 ноября.
- На прошлой неделе в приложении "Армия+" стартовал опрос о переводе на другие места службы. Оно завершилось 10 ноября.