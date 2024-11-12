Правительство утвердило механизм перевода для военных: через "Армия+" за 72 часа

Министерство обороны должно обеспечить эффективность нового механизма, а техническая подготовка для его запуска должна быть завершена до 15 ноября

Фото: Генштаб ВСУ

Кабинет министров 12 ноября одобрил постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Это касается переводов именно по инициативе военных.

Зеленский сообщил, что механизм был разработан в сотрудничестве гражданского общества, Министерства обороны и ВСУ.

"Перевод будут работать через приложение "Армия+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования – понятное решение", – написал президент.

Министерство обороны должно обеспечить эффективность нового механизма, а техническая подготовка к его запуску должна быть завершена до 15 ноября.