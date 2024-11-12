Уряд погодив механізм переведення для військових: через "Армія+" за 72 години

Міністерство оборони повинно забезпечити ефективність нового механізму, а технічна підготовка для його запуску має бути завершена до 15 листопада

Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів 12 листопада схвалив постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для військовослужбовців між військовими частинами Збройних Сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Це стосується переведень саме за ініціативою військових.

Зеленський повідомив, що механізм був розроблений у співпраці громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ.

"Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У разі відмови мають бути зазначені чіткі причини. У разі погодження – зрозуміле рішення", – написав президент.

Міністерство оборони має забезпечити ефективність нового механізму, а технічна підготовка для його запуску має бути завершена до 15 листопада.