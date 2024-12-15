Теперь и Нацгвардейцы могут подать заявку на перевод в другое подразделение – Зеленский
Теперь в государственном приложении "Армия+" нацгвардейцы тоже могут подать заявку на перевод в другое подразделение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", – заявил глава государства.
На первом этапе для воинов Национальной гвардии открыты переводы только внутри этой структуры, однако есть задача добавить возможность переводов и между подразделениями ВСУ и Нацгвардии, рассказал президент.
Также он анонсировал, что в ближайшее время такая возможность будет сделана и для защитников, которые служат в Государственной пограничной службе.
По данным Зеленского, уже 3607 воинов ВСУ получили положительные решения по переводам в другое подразделение.
- 12 ноября правительство одобрило постановление, вводящее механизм переводов для военнослужащих между воинскими частями. Первоначально нововведение действовало только для тех, кто служит именно в ВСУ.
- Для перевода на новое место службы необходима только копия военного билета или удостоверение офицера.