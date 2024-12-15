Теперь и Нацгвардейцы могут подать заявку на перевод в другое подразделение – Зеленский

Пока что нововведение действует только в рамках НГУ. Такая же возможность анонсирована и для пограничников

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Теперь в государственном приложении "Армия+" нацгвардейцы тоже могут подать заявку на перевод в другое подразделение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", – заявил глава государства.

На первом этапе для воинов Национальной гвардии открыты переводы только внутри этой структуры, однако есть задача добавить возможность переводов и между подразделениями ВСУ и Нацгвардии, рассказал президент.

Также он анонсировал, что в ближайшее время такая возможность будет сделана и для защитников, которые служат в Государственной пограничной службе.

По данным Зеленского, уже 3607 воинов ВСУ получили положительные решения по переводам в другое подразделение.