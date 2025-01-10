До 90% військових, що повернулися після СЗЧ, вже відправлені до частин – ЗСУ

Виплати та забезпечення поновлюються після наказу про зарахування до списків військової частини, зауважили у Військовій службі правопорядку

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До 90% військових, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини, уже скеровані до військових частин. Про це повідомили у Військовій службі правопорядку ЗСУ агенції Інтерфакс-Україна.

"Від загальної кількості військових, які після добровільного повернення на службу з СЗЧ були визначені до батальйонів резерву, до 90% вже направлені до військових частин", – заявив начальник відділу комунікацій Головного управління ВСП Сергій Кузьменко.

Він нагадав, що після повернення з СЗЧ військових скеровують до батальйонів резерву – і після цього у них є можливість обрати військову частину.

Кузьменко зазначив, що представники частин працюють у батальйонах резерву і пропонують військовим такий вибір.

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За словами представника ВСП, процес повернення на службу "відбувається досить активно".

Також військовий зауважив, що виплати та забезпечення військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, поновлюються після наказу командира батальйону резерву про зарахування до списків частини.

"Оскільки Верховна Рада продовжила до 1 березня 2025 року дію закону, який дає змогу військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ, поновитися на військовій службі, вважаємо, що цей процес активно продовжиться", – підсумував Кузьменко.