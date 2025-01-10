До 90% військових, що повернулися після СЗЧ, вже відправлені до частин – ЗСУ
До 90% військових, які добровільно повернулися після самовільного залишення частини, уже скеровані до військових частин. Про це повідомили у Військовій службі правопорядку ЗСУ агенції Інтерфакс-Україна.
"Від загальної кількості військових, які після добровільного повернення на службу з СЗЧ були визначені до батальйонів резерву, до 90% вже направлені до військових частин", – заявив начальник відділу комунікацій Головного управління ВСП Сергій Кузьменко.
Він нагадав, що після повернення з СЗЧ військових скеровують до батальйонів резерву – і після цього у них є можливість обрати військову частину.
Кузьменко зазначив, що представники частин працюють у батальйонах резерву і пропонують військовим такий вибір.
За словами представника ВСП, процес повернення на службу "відбувається досить активно".
Також військовий зауважив, що виплати та забезпечення військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ, поновлюються після наказу командира батальйону резерву про зарахування до списків частини.
"Оскільки Верховна Рада продовжила до 1 березня 2025 року дію закону, який дає змогу військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ, поновитися на військовій службі, вважаємо, що цей процес активно продовжиться", – підсумував Кузьменко.
- 18 грудня у застосунку для військових "Армія+" з'явилася можливість подати рапорт на повернення після СЗЧ та переведення до нового місця служби.
- 9 січня Верховна Рада проголосувала за продовження терміну, за яким військові можуть добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини. Тепер повернутися з першого СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року, раніше граничним терміном було 1 січня.
- 10 січня ДБР повідомило, що уже понад 7000 військових повернулися на службу після самовільного залишення частини.