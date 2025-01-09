Рада продовжила термін добровільного повернення з СЗЧ до 1 березня

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Верховна Рада проголосувала за продовження терміну, за яким військові можуть добровільно повернутися із самовільного залишення частини. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Тепер добровільно повернутися з першого СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року, раніше граничним терміном було 1 січня.

У Державному бюро розслідувань пояснювали: якщо військовий не повернеться на службу у визначені терміни, то кримінальне провадження стосовно нього не закриватимуть, і він може отримати 10 років ув'язнення за дезертирство та СЗЧ.

Натомість для військових, які повернуться з першого СЗЧ вчасно, будуть поновлені виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій (детальніше про закон — тут).