Рада продлила срок добровольного возвращения из СЗЧ до 1 марта

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Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться из самовольного ухода из части. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

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Теперь добровольно вернуться с первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, раньше предельным сроком было 1 января.

В Государственном бюро расследований объясняли: если военный не вернется на службу в определенные сроки, то уголовное производство в отношении него не будут закрываться, и он может получить 10 лет заключения за дезертирство и СЗЧ.

В то же время для военных, которые вернутся из первого СЗЧ в срок, будут возобновлены выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий (подробнее о законе здесь).