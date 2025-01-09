Рада продлила срок добровольного возвращения из СЗЧ до 1 марта
Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться из самовольного ухода из части. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
Теперь добровольно вернуться с первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, раньше предельным сроком было 1 января.
В Государственном бюро расследований объясняли: если военный не вернется на службу в определенные сроки, то уголовное производство в отношении него не будут закрываться, и он может получить 10 лет заключения за дезертирство и СЗЧ.
В то же время для военных, которые вернутся из первого СЗЧ в срок, будут возобновлены выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий (подробнее о законе здесь).
- 18 декабря в приложении для военных Армия+ появилась возможность подать рапорт на возвращение из СЗЧ и перевод на новое место службы.
Заместитель министра обороны сообщала, что рапорт будет рассматриваться 72 часа, еще 24 часа военным будет дано на прибытие в один из 17 батальонов резерва.