У ДБР розповіли, скільки бійців уже повернулись на службу після СЗЧ і коли закривають справу

З 7000 бійців, що вирішили повернутись після СЗЧ, 4396 осіб уже офіційно поновлено на службі

Ілюстративне фото: Генштаб

Уже понад 7000 військових повернулися на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

З цієї кількості 4396 осіб уже офіційно поновлені на службі, щодо решти відбувається процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

У ДБР наголосили, що ця цифра з кожним днем збільшується, адже Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину, до 1 березня 2025 року.

Закон передбачає, що командир не пізніше 72 годин з дня повернення військового до частини продовжує дію контракту чи служби, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

Також таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії.

Окрім того, командир військової частини зобов’язується проінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та Військову службу правопорядку (ВСП). Після цього розпочинається закриття справи відносно бійця.

18 грудня у застосунку для військових "Армія+" з'явилася можливість подати рапорт на повернення після СЗЧ та переведення до нового місця служби.

У Генштабі моніторять ситуацію із СЗЧ. У разі масового відтоку особового складу у певному підрозділі призначатиметься перевірка.

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