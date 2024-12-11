Закон про повернення з СЗЧ. Жорін: Це ситуативне рішення, яке працює з наслідками

Максим Жорін вважає, що збільшення кількості військових, які самовільно залишили частину, пов'язане і з тим, що в армії "все більше немотивованих людей"

Максим Жорін (Фото: скриншот з відео)

Ухвалення закону про добровільне повернення на службу після самовільного залишення частини – це ситуативне рішення, яке працює лише з наслідками, вважає заступник командира третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил України Максим Жорін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Він заявив, що в питанні СЗЧ необхідно зрозуміти, які причини цього явища в українській армії.

"Якщо ми не можемо розв'язати питання з визначеними термінами служби – і це зрозуміло, хоча й неприємно. Хоча хотілося б їх [терміни служби] дізнатися всім нам. І мені б хотілося дізнатися, який термін служби в мене. Але на сьогодні це неможливо", – сказав Жорін.

На думку військового, є низка факторів, з якими "працювати можна". Зокрема, він вважає, що потрібно подивитися на бригади, де "багато СЗЧ і де мало СЗЧ".

"Звернутися, приїхати, подивитися, знайти, в чому причина. А причини будуть досить прості. Це відсутність нормальної роботи з особовим складом, це відсутність нормальної бойової підготовки, це відсутність авторитету командирів і це відсутність ідеологічної роботи всередині підрозділу", – стверджує Жорін.

Якщо з цим в Україні працюватимуть, то рівень СЗЧ буде значно знижений, вважає військовий. Він додав, що у 3 ОШБр найменша кількість СЗЧ.

"Я не скажу, що це така проста робота. Це великий об'єм цілого комплексу роботи, але він розв'язує цю проблему. Він її значно зменшує. І тоді нам не треба буде закон про зняття кримінальної відповідальності й все інше", – зазначив Жорін.

Він вважає, що збільшення кількості військових, які самовільно залишили частину, пов'язане і з тим, що в армії "все більше немотивованих людей".

Однак, за його словами, навіть невмотивована людина, яка раніше не мала досвіду військової служби, потрапляє в атмосферу, де вона отримує нормальну бойову підготовку, де вона потрапляє в підрозділ, в якому вона довіряє своєму командиру, де вона завжди може звернутися й отримати зворотний зв'язок, може реалізувати себе в армії.

"Якщо він [мобілізований], коли потрапляв до армії, був взагалі немотивований, то, перебуваючи в колективі, де всі мотивовані, де всі довіряють командиру, так чи інакше він рівняється на цих людей. І він стає через деякий час вже таким самим, як і вони", – наголосив військовий.