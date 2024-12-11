Закон о возвращении из СОЧ. Жорин: Это ситуативное решение, работающее с последствиями

Максим Жорин считает, что увеличение количества самовольно покинувших часть военных связано и с тем, что в армии "все больше немотивированных людей"

Максим Жорин (Фото: скриншот с видео)

Принятие закона о добровольном возвращении на службу после самовольного оставления части – это ситуативное решение, которое работает только с последствиями, считает заместитель командира треть отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Максим Жорин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Он заявил, что в вопросе СОЧ необходимо понять, каковы причины этого явления в украинской армии.

"Если мы не можем решить вопрос с определенными сроками службы – и это понятно, хоть и неприятно. Хотя хотелось бы их [сроки службы] узнать всем нам. И мне бы хотелось узнать, какой срок службы у меня. Но на сегодня это невозможно", – сказал Жорин.

По мнению военного, есть ряд факторов, с которыми "работать можно". В частности, он считает, что нужно посмотреть на бригады, где "много СОЧ и где мало СОЧ".

"Обратиться, приехать, посмотреть, найти, в чем причина. А причины будут достаточно просты. Это отсутствие нормальной работы с личным составом, это отсутствие нормальной боевой подготовки, это отсутствие авторитета командиров и отсутствие идеологической работы внутри подразделения", — утверждает Жорин.

Если с этим в Украине будут работать, уровень СОЧ будет значительно снижен, считает военный. Он добавил, что в 3 ОШБр наименьшее количество СОЧ.

"Я не скажу, что это такая простая работа. Это большой объем целого комплекса работы, но он решает эту проблему. Он ее значительно уменьшает. И тогда нам не нужно будет закон о снятии уголовной ответственности и все остальное", – отметил Жорин.

Он считает, что увеличение количества военнослужащих, самовольно оставивших часть, связано и с тем, что в армии "все больше немотивированных людей".

Однако, по его словам, даже немотивированный человек, ранее не имевший опыта военной службы, попадает в атмосферу, где он получает нормальную боевую подготовку, где он попадает в подразделение, в котором он доверяет своему командиру, где он всегда может обратиться и получить обратную связь, может реализовать себя в армии.

"Если он [мобилизованный], когда попадал в армию, был вообще немотивирован, то находясь в коллективе, где все мотивированные, где все доверяют командиру, так или иначе он равняется на этих людей. И он становится через некоторое время уже таким же, как и они", — подчеркнул военный.