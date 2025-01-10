В ГБР рассказали, сколько бойцов уже вернулись на службу после СЗЧ и когда закрывают дело
Иллюстративное фото: Генштаб

Уже более 7000 военных вернулись на службу после самовольного ухода из части (СЗЧ). Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Из этого количества 4396 человек уже официально возобновлены на службе, в отношении остальных происходит процесс возобновления и закрытия уголовных производств.

В ГБР отметили, что эта цифра с каждым днем увеличивается, так как Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу военнослужащих, которые самовольно покинули часть, до 1 марта 2025 года.

Закон предусматривает, что командир не позднее 72 часов со дня возвращения военного в часть продлевает действие контракта или службы, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.

Также военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии.

Кроме того, командир воинской части обязуется уведомить о прибытии военного и продлении службы орган досудебного расследования и Военную службу правопорядка (ВСП). После этого начинается закрытие дела в отношении бойца.

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