В ГБР рассказали, сколько бойцов уже вернулись на службу после СЗЧ и когда закрывают дело
Уже более 7000 военных вернулись на службу после самовольного ухода из части (СЗЧ). Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Из этого количества 4396 человек уже официально возобновлены на службе, в отношении остальных происходит процесс возобновления и закрытия уголовных производств.
В ГБР отметили, что эта цифра с каждым днем увеличивается, так как Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения на службу военнослужащих, которые самовольно покинули часть, до 1 марта 2025 года.
Закон предусматривает, что командир не позднее 72 часов со дня возвращения военного в часть продлевает действие контракта или службы, а также возобновляет выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения.
Также военнослужащим возобновляются льготы и социальные гарантии.
Кроме того, командир воинской части обязуется уведомить о прибытии военного и продлении службы орган досудебного расследования и Военную службу правопорядка (ВСП). После этого начинается закрытие дела в отношении бойца.
- 18 декабря в приложении для военных "Армия+" появилась возможность подать рапорт на возвращение после СОЧ и перевод на новое место службы.
- В Генштабе мониторят ситуацию с СЗЧ. В случае массового оттока личного состава в определенном подразделении будет назначаться проверка.
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