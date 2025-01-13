На повернення з СЗЧ подано понад 1000 онлайн-рапортів через Армія+, погоджено більш ніж 600

Можливість подати такий рапорт через застосунок з'явилася 18 грудня

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У застосунку "Армія+" уже подано понад 1000 онлайн-рапортів на добровільне поновлення на військовій службі після першого самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

За її даними, наразі понад 600 з цих рапортів отримали погодження.

"У разі відхилення рапорту обов’язково зазначається причина, аби забезпечити прозорість та розуміння процесу", – зазначили в Службі.

Можливість подати такий рапорт через Армія+ з'явилася 18 грудня.

У Службі додали, що більшість військових, які виявили бажання повернутися після СЗЧ, уже повертаються або повернулися до війська саме до тієї військової частини, яку вони обрали.

Напередодні у ВСП повідомляли, що 90% військових, які вирішили повернутися після СЗЧ, уже скеровані до військових частин.