На повернення з СЗЧ подано понад 1000 онлайн-рапортів через Армія+, погоджено більш ніж 600
У застосунку "Армія+" уже подано понад 1000 онлайн-рапортів на добровільне поновлення на військовій службі після першого самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.
За її даними, наразі понад 600 з цих рапортів отримали погодження.
"У разі відхилення рапорту обов’язково зазначається причина, аби забезпечити прозорість та розуміння процесу", – зазначили в Службі.
Можливість подати такий рапорт через Армія+ з'явилася 18 грудня.
У Службі додали, що більшість військових, які виявили бажання повернутися після СЗЧ, уже повертаються або повернулися до війська саме до тієї військової частини, яку вони обрали.
Напередодні у ВСП повідомляли, що 90% військових, які вирішили повернутися після СЗЧ, уже скеровані до військових частин.
- 9 січня Верховна Рада проголосувала за продовження терміну, за яким військові можуть добровільно повернутися на службу після самовільного залишення частини. Тепер повернутися з першого СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року, раніше граничним терміном було 1 січня.
- 10 січня ДБР повідомило, що уже понад 7000 військових повернулися на службу після самовільного залишення частини.