ГБР: Инструктор Мукачевского ТЦК помогал бежать призывникам и военным после СЗЧ

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении инструктора отделения рекрутинга Мукачевского районного военкомата. По данным следствия, тот за деньги помогал мужчинам призывного возраста убегать из территориального центра комплектования, а военным – из батальона резерва, куда их вернули после самовольного ухода из части.

Правоохранители утверждают, что фигурант тайком выводил за пределы военкомата мужчин, прибывших в ТЦК для мобилизации, но не желавших служить.

ГБР отмечает, что стоимость такой услуги составляла от $3000 до $4000, которые подозреваемому приносили родственники или знакомые "клиентов". Также, добавляет ведомство, за $4000-$5000 задержанный помогал военным, только что вернувшимся после СЗЧ, снова бежать из батальона резерва.

"Во время частных разговоров с бойцами он склонял их к повторному бегству. Он уверял их, что покажет путь, по которому можно выйти за расположение части в обход патрулей, где беглецов будет ждать его знакомый. Фигурант обещал, что последний собственным автомобилем доставит их в безопасные локации", – рассказывают правоохранители.

В рамках этой схемы место службы покинули по меньшей мере пять человек, а самого инструктора задержали во время передачи $10 000 от двух военных, отмечает ГБР.

Фигуранту сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.

Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы. Задержанному избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Расследование продолжается, также устанавливается причастность руководства Мукачевского ТЦК к противоправной деятельности, отметили правоохранители.

Они добавляют, что уже состоялись 10 санкционированных обысков, в ходе которых были изъяты черновые записи, подтверждающие незаконные действия, мобильные телефоны, деньги в разных валютах в эквиваленте более $36 000, а также пять золотых слитков весом по 31 грамм почти на 700 000 грн.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР