ДБР: Інструктор Мукачівського ТЦК допомагав тікати призовникам та військовим після СЗЧ

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття інструктора відділення рекрутингу Мукачівського районного військкомату. За даними слідства, той за гроші допомагав чоловікам призовного віку тікати з Територіального центру комплектування, а військовим – з батальйону резерву, куди їх повернули після самовільного залишення частини.

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Правоохоронці стверджують, що фігурант потайки виводив за межі військкомату чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити.

ДБР зазначає, що вартість такої послуги становила від $3000 до $4000, які підозрюваному приносили родичі або знайомі "клієнтів". Також, додає відомство, за $4000-5000 затриманий допомагав військовим, які щойно повернулися після СЗЧ, знову тікати з батальйону резерву.

"Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що покаже шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації", – розповідають правоохоронці.

У межах цієї схеми місце служби залишили щонайменше п'ятеро осіб, самого ж інструктора затримали під час передання $10 000 від двох військових, зазначає ДБР.

Фігуранту повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Максимально йому загрожує вісім років тюрми. Затриманому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Розслідування триває, також встановлюється причетність керівництва Мукачівського ТЦК до протиправної діяльності, зауважили правоохоронці.

Вони додають, що вже відбулися 10 санкціонованих обшуків, під час яких були вилучені чорнові записи, що підтверджують незаконні дії, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад $36 000, а також п'ять золотих злитків вагою по 31 грам на майже 700 000 грн.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР