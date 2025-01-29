ДБР: У харківському ТЦК заблокували нову схему ухилення від мобілізації

Охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у потрібний ТЦК

Затриманий (Фото: Державне бюро розслідувань)

Працівники Державного бюро розслідувань заблокували чергову схему ухилення від мобілізації через нібито зміну місця проживання в одному з Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Харкові. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За даними правоохоронців, охочим ухилитися від служби пропонували офіційно перевестися на облік у певний ТЦК нібито через зміну місця проживання.

Для цього навіть не потрібно було ходити до військкомату, адже всі документи заповнювали без присутності "клієнта". Далі чоловікам кожного місяця видавали повістки, з якими можна було вільно пересуватися містом.

За переведення до потрібного ТЦК та щомісячне видавання відповідних повісток військовозобов’язаний мав заплатити 70 000 грн.

Працівники ДБР затримали посередника, якого організатори направили отримати гроші від чергового військовозобов’язаного. Цей чоловік також ухилявся від служби за допомогою такої ж схеми.

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Підозрюваному загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Перевіряються дії працівників ТЦК, зокрема керівної ланки. Проведено низку обшуків, зокрема в терцентрі комплектування. Вилучено документи на нових "клієнтів", які наразі вивчаються.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР