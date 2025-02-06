На закупках для военных переплатили 8,5 млн грн из-за халатности командира – ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей Львовской области. По данным следствия, он нанес государству многомиллионный ущерб.
Правоохранители утверждают, что в 2022 году командир закупил кровати для военных по завышенным ценам.
При этом, утверждает ГБР, эта продукция была приобретена без применения установленных процедур, напрямую у поставщиков, и фигурант позволил осуществить оплату за кровати без проверки их рыночной стоимости и вопреки требованиям проведения таких закупок.
Ведомство отмечает, что таким образом было приобретено более 3000 коек ярусного типа по цене 21,7 млн грн, что превысило рыночную стоимость в полтора раза.
Правоохранители оценивают сумму нанесенного государству ущерба более чем в 8,5 млн грн.
Командира воинской части подозревают в халатном отношении военной службы, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения. Максимально ему грозит восемь лет тюрьмы.
Принимаются действия, чтобы возместить нанесенный ущерб, заключает ГБР.
- 22 января правоохранители сообщили, что в одной из воинских частей Ровенской области женщина-военнослужащая получала денежные выплаты, но отсутствовала на службе. Командир роты получил подозрение в халатности.
27 января Днепропетровской области ГБР задержал заместителя командира одной из воинских частей. Сообщается, что его подозревают в похищении приборов ночного видения почти на 4 млн грн.
- Правоохранители разоблачили командира воинской части, его заместителя, а также двух предпринимателей. По данным следствия, через них было присвоено оборудование более чем на 5 млн грн на закупки генераторов для ВСУ.