ГБР: Замкомандира части в Днепропетровской области присвоил "ночников" на 4 млн грн
В Днепропетровской области Государственное бюро расследований задержало заместителя командира одной из воинских частей. Сообщается, что его подозревают в похищении приборов ночного видения почти на 4 млн грн.
Правоохранители установили, что заместитель командира, отвечавший за логистику в части, решил присвоить дорогостоящее оборудование. В документах он отметил, что 24 прибора ночного видения были "потеряны в боевых условиях".
Однако на самом деле выяснилось, что подозреваемый приказал подчиненным спрятать это имущество в куче мусора на одном из складов.
Были проведены обыски по местам дислокации воинской части, на ее складах, а также по месту жительства фигуранта дела. В ходе них были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.
Заместителю командира сообщили о подозрении в присвоении другого военного имущества, совершенном со злоупотреблением служебным положением. Фигуранта взяли под стражу с правом внесения залога в сумме 7,7 млн гривен.
В случае доказательства вины мужчине может грозить до 15 лет за решеткой.
Правоохранители проверяют других военных, в том числе командование части, на причастность к преступлению. Также инициировано проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества по части.
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