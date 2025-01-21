ГБР: Командир взвода начислял подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери

Следственные действия (Фото: ДБР)

В Тернопольской области правоохранители разоблачили командира взвода, который, по версии следствия, почти год начислял подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Нацполицией разоблачили командира взвода одной из воинских частей. Он использовал подчиненного военнослужащего для работ на семейных объектах недвижимости с выплатой "боевых".

Военнослужащие подразделения были вовлечены в выполнение задач в зоне боевых действий. В апреле 2023 года командир взвода предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, а отремонтировать дом его дочери в Тернопольской области. За это он пообещал военному начислять все боевые доплаты.

Подчиненный согласился и до декабря 2023 года не находился на службе, а работал на частном строительстве. За это время солдату безосновательно насчитали и выплатили более 1 млн грн денежного довольствия и доплат за якобы участие в боевых действиях.

Командиру объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Солдат, работавший на строительстве вместо службы, получил подозрение в уклонении от несения службы. Предусмотренное статьей наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.