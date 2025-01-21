ДБР: Командир взводу нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки
У Тернопільській області правоохоронці викрили командира взводу, який, за версією слідства, майже рік нараховував підлеглому "бойові" за ремонт будинку своєї доньки. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР у взаємодії зі Службою безпеки України та Нацполіцією викрили командира взводу однієї з військових частин. Він використовував підлеглого військовослужбовця для робіт на родинних об’єктах нерухомості із виплатою "бойових".
Військовослужбовці підрозділу були залучені до виконання завдань у зоні бойових дій. У квітні 2023 року командир взводу запропонував підлеглому солдату не їхати на передову, а відремонтувати будинок його доньки у Тернопільській області. За це він пообіцяв військовому нараховувати усі бойові доплати.
Підлеглий погодився і до грудня 2023 року не перебував на службі, а працював на приватному будівництві. За цей час солдату безпідставно нарахували та виплатили понад 1 млн грн грошового забезпечення та доплат за нібито участь в бойових діях.
Командиру повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Йому загрожує до шести років тюрми.
Солдату, який працював на будівництві замість служби, повідомлено про підозру в ухиленні від несення служби. Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на термін до 10 років.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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