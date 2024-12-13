ДБР: Командир змушував військових будувати для його родини і працювати у кіоску

За відмову командир погрожував військовим відправити їх на передову без відповідної підготовки, зазначає ДБР

Фото: ДБР

На Донеччині викрили заступника командира військової частини, який примушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину незаконно нарахованих бойових виплат. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, четверо військовослужбовців із січня 2023 року працювали на господарстві посадовця та у кіоску, який належить його дружині. Дружина командира водночас контролювала та координувала роботу військових.

У разі відмови працювати посадовець погрожував військовослужбовцям відправити їх на передову без відповідної підготовки.

Військовослужбовці, які працювали різноробами у свого командира, майже два роки не з’являлись на службі, наголошують слідчі, однак щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включно з додатковою винагородою за виконання ними бойових завдань.

"Левову частку виплат вони віддавали своєму "роботодавцю", окремо їхня трудова діяльність на родину посадовця не оплачувалася", – повідомляє ДБР.

Під час обшуків у командира було вилучено кошти, документи, чорнові записи та інше майно. Попередньо встановлена сума збитків державі становить понад 3 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, посадовцю загрожує до 12 років тюрми.

Фото: ДБР

Фото: ДБР