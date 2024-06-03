На Одещині командиру ТрО вручили підозру – змушував військових будувати йому маєток
Державне бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України вручили підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь". У пресслужбі ДБР стверджують, що він змушував військових будувати йому маєток.
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За даними слідства, посадовець залучив трьох підлеглих до будівництва ще у 2023 році. Протягом року військові отримували від свого командира доплати за нібито виконання завдань на передовій.
Чоловіку повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Якщо його провину доведуть у суді, він може сісти в тюрму до 12 років.
LIGA.net звернулася за коментарем до представників ТрО "Південь".
- 2 серпня 2023 року ДБР вручило підозру Ужгородському військкому, який також змушував підлеглих будувати йому маєток. Разом з цим під час обшуків у нього вилучили $3500, атрибутику Російської Федерації: монети, документи про здобуття освіти у РФ.
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