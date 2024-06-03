Суд арештував документи ВЛК на Полтавщині через рекорд "непридатних" до служби

Найбільший показник тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в лавах української армії, було виявлено у Полтавській області

ВЛК (Ілюстративне фото Міноборони)

Суд у Полтаві наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій Полтавської області через найвищий в Україні показник осіб, визнаних непридатними до служби після проходження комісій. Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції.

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За висновками НАЗК, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в лавах української армії, було виявлено саме у Полтавській області. За версією слідства, працівники ВЛК Полтавщини, ймовірно, брали хабарі у військовозобов'язаних, визнаючи їх непридатними "на папері".

Полтавщина входить в п’ятірку областей, у якій зафіксовано найбільшу кількість визнаних обмежено придатними – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023, зазначає НАЗК.

В ухвалі Октябрського районного суду Полтави зазначено, що документи можуть бути доказом вчинення злочину, тому їх арештували.

Триває досудове розслідування.

З 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

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