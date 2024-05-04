Через ВЛК вищого порядку та суд. У Міноборони пояснили, як оскаржити рішення медкомісії

Рішення ВЛК може оскаржити будь-який військовозобов'язаний, якщо він не погоджується з рішенням

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Військовозобов'язані можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії щодо придатності або непридатності до служби. Директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони Оксани Сухорукової в ефірі телемарафону пояснила, як це зробити.

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За її словами, рішення ВЛК може оскаржити будь-який військовозобов'язаний, якщо він не погоджується з рішенням. Це, додала Сухорукова, проводиться через військово-лікарські комісії вищого рівня.

"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" – розповіла посадовиця.

З 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. Замість нього після проходження повторної медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії "придатних" та "непридатних". Про це LIGA.net детальніше розповідала тут.

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