Через ВЛК вищого порядку та суд. У Міноборони пояснили, як оскаржити рішення медкомісії
Військовозобов'язані можуть оскаржити висновок військово-лікарської комісії щодо придатності або непридатності до служби. Директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони Оксани Сухорукової в ефірі телемарафону пояснила, як це зробити.
За її словами, рішення ВЛК може оскаржити будь-який військовозобов'язаний, якщо він не погоджується з рішенням. Це, додала Сухорукова, проводиться через військово-лікарські комісії вищого рівня.
"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" – розповіла посадовиця.
З 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. Замість нього після проходження повторної медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії "придатних" та "непридатних". Про це LIGA.net детальніше розповідала тут.
- 2 квітня 2024 року президент Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, згідно з яким громадяни, визнані "обмежено придатними", мають пройти повторний медичний огляд.
- Про те, що у законі №10313 більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність", пояснював LIGA.net нардеп від СН Юрій Здебський.
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