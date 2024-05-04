Міноборони: Направлення на медкомісію "обмежено придатним" має видавати ТЦК

У Міністерстві оборони розповіли, коли і як потрібно буде пройти повторний медогляд особам з "обмежено придатним" статусом

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Направлення на проходження повторної військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" осіб має видати військкомат, водночас це можна зробити і самостійно до 4 лютого 2025 року. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони Оксана Сухорукова.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З 4 травня набирає чинності наказ №402 про роботу військово-лікарських комісій, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатних" до військової служби. Замість нього після проходження повторної медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії "придатних" та "непридатних". Про це LIGA.net детальніше розповідала тут.

За словами Сухорукової, ВЛК громадяни з "обмежено придатним" статусом мають пройти до 4 лютого 2025 року.

"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", – пояснила вона.

Посадовиця окреслила, як це працює: військовозобов'язаний стоїть на обліку у ТЦК, у якого, своєю чергою, є інформація про "обмежено придатний" статус цього військовозобов'язаного. У зв'язку з цим саме ТЦК має повідомити людину про те, що та має пройти повторну медкомісію.

"У будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов’язок пройти повторно ВЛК. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", – заявила Сухорукова.

Читайте також: До правил перетину кордону можуть бути внесені зміни – речник Держприкордонслужби