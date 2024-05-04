Минобороны: Направление на медкомиссию "ограниченно пригодным" должен вручать ТЦК
Направление на прохождение повторной военно-врачебной комиссии для "ограниченно пригодных" лиц должно выдать военкомат, в то же время это можно сделать и самостоятельно до 4 февраля 2025 года. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила директор Департамента здравоохранения министерства обороны Оксана Сухорукова.
С 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине упраздняется статус "ограниченно пригодных" к военной службе. Вместо него после прохождения повторной медкомиссии военнообязанных будут распределять под категории "пригодных" и "непригодных". Об этом LIGA.net подробнее рассказывала здесь.
По словам Сухоруковой, ВЛК граждане с "ограниченно подходящим" статусом должны пройти до 4 февраля 2025 года.
"Человек не может сам пройти ВЛК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек состоит на учете", – пояснила она.
Чиновник очертил, как это работает: военнообязанный стоит на учете в ТЦК, у которого в свою очередь есть информация об "ограниченно пригодном" статусе этого военнообязанного. В связи с этим именно ТЦК должен сообщить человеку о том, что он должен пройти повторную медкомиссию.
"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили на граждан обязанность пройти повторно ВЛК. То есть если к вам не приходит в течение длительного периода времени уведомление от ТЦК, то следует пойти и обновить свои данные самостоятельно", – заявила Сухорукова.
- 2 апреля 2024 года президент Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, согласно которому граждане, признанные "ограниченно пригодными", должны пройти повторное медицинское освидетельствование.
- О том, что в законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно годными", остается норма о полной "пригодности или непригодности", объяснял LIGA.net нардеп от СН Юрий Здебский.
Читайте также: В правила пересечения границы могут быть внесены изменения – представитель Госпогранслужбы