В правила пересечения границы могут быть внесены изменения – представитель Госпогранслужбы

Спикер правоохранительного органа отметил, что не может точно сказать, какими будут изменения и к чему именно они будут относиться

Андрей Демченко (Фото:

В правила пересечения границы могут быть внесены изменения для части украинцев. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге в медиацентре Украина-Укринформ.

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Демченко отметил, что в правительстве должны согласовать документацию с новым законом о мобилизации, поэтому следует ожидать, что в ближайшее время могут измениться некоторые правила пересечения границы.

"Я не могу точно сказать, какие они будут, к чему они будут относиться. Но учитывая, что в статью 23 закона Украины о мобилизации были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то следует ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения могут быть внесены и в правила пересечения государственной границы", – сказал спикер ГНСУ.

В настоящее время некоторые категории лиц также могут пересекать границу, в частности, речь идет о многодетных родителях, у кого на содержании трое и более детей до 18 лет, отметил он.

Демченко сообщил, что забронированные граждане также могут пересечь границу, но при наличии соответствующего приказа Министерства экономики. Он добавил, что для того, чтобы эти граждане пересекли границу, они должны ехать в служебную командировку или в отпуск при наличии нужных для этого документов.

11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

Впоследствии Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за "уклончанами" и поможет военному руководству.

17 апреля в официальном парламентском издании "Голос Украины" сообщили, что подписанный Зеленским закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая.

С 23 апреля украинским мужчинам призывного возраста за границей ограничили доступ к консульским услугам. В МИД заявили, что это нужно для того, чтобы согласовать документацию с законом о мобилизации. На следующий день Кабмин запретил пересылать паспорта мужчинам за границей, однако В МИД заявили, что это касается только оформляемых ДМС документов, в частности государственным предприятием "Документ".

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