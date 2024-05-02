До правил перетину кордону можуть бути внесені зміни – речник Держприкордонслужби

Речник правоохоронного органу зазначив, що не може достеменно сказати, якими будуть зміни та чого саме вони стосуватимуться

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform)

До правил перетину кордону можуть бути внесені зміни для частини українців. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ.

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Демченко зазначив, що в уряді мають узгодити документацію з новим законом про мобілізацію, тому слід очікувати, що найближчим часом можуть змінитися деякі правила перетину кордону.

"Я не можу достеменно сказати, які вони будуть, чого вони стосуватимуться. Але зважаючи на те, що в статтю 23 закону України про мобілізацію були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені й у правила перетину державного кордону", – сказав речник ДПСУ.

На цей час певні категорії осіб також можуть перетинати кордон, зокрема, йдеться про багатодітних батьків, у кого на утриманні троє й більше дітей до 18 років, зауважив він.

Демченко повідомив, що заброньовані громадяни також можуть перетнути кордон, але за наявності відповідного наказу Міністерства економіки. Він додав, що для того, щоб ці громадяни перетнули кордон, вони мають їхати у службове відрядження або у відпустку за наявності потрібних для цього документів.

11 квітня Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію.

Згодом Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за "ухилянтами" та допоможе військовому керівництву.

17 квітня в офіційному парламентському виданні "Голос України" повідомили, що підписаний Зеленським закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня.

Із 23 квітня українським чоловікам призовного віку за кордоном обмежили доступ до консульських послуг. У МЗС заявили, що це потрібно для того, щоб узгодити документацію із законом про мобілізацію. Наступного дня Кабмін заборонив пересилати паспорти чоловікам за кордоном, однак У МЗС заявили, що це стосується лише документів, які оформлюються ДМС, зокрема державним підприємством "Документ".

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