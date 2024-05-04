Через ВЛК высшего порядка и суд. Минобороны объяснило, как обжаловать решение медкомиссии

Решение ВЛК может обжаловать любой военнообязанный, если он не согласен с решением

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Военнообязанные могут обжаловать заключение военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к службе. Директор Департамента здравоохранения министерства обороны Оксаны Сухоруковой в эфире телемарафона объяснила, как это сделать.

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По ее словам, решение ВЛК может обжаловать любой военнообязанный, если он не согласен с решением. Это, добавила Сухорукова, проводится через военно-врачебные комиссии высшего уровня.

"Например, в районной, затем в областной, в региональной, в центральной ВЛК. Если на этом пути человек не находит понимания и считает, что его права нарушены, человек может обратиться в суд", – рассказала чиновник.

С 4 мая вступает в силу приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, согласно которому в Украине упраздняется статус "ограниченно пригодных" к военной службе. Вместо него после прохождения повторной медкомиссии военнообязанных будут распределяться по категориям "пригодных" и "непригодных". Об этом LIGA.net подробнее рассказывала здесь.

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