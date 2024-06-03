Суд арестовал документы ВВК в Полтавской области из-за рекорда "непригодных" к службе

Наибольший показатель тех, кто проходил ВЛК и был признан непригодным к службе в рядах украинской армии, был обнаружен в Полтавской области

ВВК (Иллюстративное фото Минобороны)

Суд в Полтаве наложил арест на документы районных военно-врачебных комиссий Полтавской области из-за самого высокого в Украине показателя лиц, признанных непригодными к службе после прохождения комиссий. Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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По выводам НАПК, наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в рядах украинской армии, был обнаружен именно в Полтавской области. По версии следствия, работники ВВК Полтавской области, вероятно, брали взятки у военнообязанных, признавая их непригодными "на бумаге".

Полтавщина входит в пятерку областей, в которой зафиксировано наибольшее количество признанных ограниченно пригодными – 31% от общего числа проходивших комиссию в 2022 году и 30% за девять месяцев 2023, отмечает НАПК.

В постановлении Октябрьского районного суда Полтавы указано, что документы могут быть доказательством совершения преступления, поэтому их арестовали.

Продолжается досудебное расследование.

С 18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

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