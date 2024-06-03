Государственное бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины вручили подозрение командующему региональным управлением сил территориальной обороны "Юг". В пресс-службе ГБР утверждают, что он заставлял военных строить ему частный дом.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным следствия, чиновник привлек трех подчиненных к строительству еще в 2023 году. В течение года военные получали от своего командира доплаты якобы за выполнение задач на передовой.

Мужчине сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения. Если его вину докажут в суде, он может сесть в тюрьму до 12 лет.

LIGA.net обратилась за комментарием к представителям ТрО "Юг".

Фото: ДБР

Фото: ДБР

2 августа 2023 года ГБР вручило подозрение Ужгородскому военкому, который также заставлял подчиненных строить ему особняк. Вместе с этим во время обысков у него изъяли $3500, атрибутику Российской Федерации: монеты, документы о получении образования в РФ.

Читайте также: Суд арестовал документы ВВК в Полтавской области из-за рекорда "непригодных" к службе