ОГП: Затримано екскомандира 155 бригади ЗСУ, який допустив масове СЗЧ підлеглими

Затриманий (Фото: Офіс генпрокурора)

Правоохоронні органи затримали колишнього командира 155 бригади "Анна Київська", який допустив самовільне залишення частини підлеглими військовослужбовцями. Про це повідомили Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про полковника Дмитра Рюмшина.

За версією слідства, перебуваючи на посаді командира, він не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби військовими, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов’язків служби.

У прокуратурі зазначили, що деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, відчуваючи безкарність за такі діяння. Через бездіяльність екскомандира могло ускладнитись виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань, додали у відомстві.

В ДБР стверджують, що затриманий також умисно не виконував інших дій, покладених на нього службовими обов'язками. Зокрема, упродовж 2024 року він не надіслав до органів досудового розслідування жодного повідомлення стосовно підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення.

За версією слідства, через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців у військову частину та до батальйонів резерву або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини.

В ДБР додали, що також командир не вживав інших превентивних заходів для усунення причин та умов, що сприяли вчиненню самовільного залишення військової частини підлеглими. Зокрема, до списків осіб, які були сплановані для проходження підготовки у Франції, полковник безпідставно зарахував невмотивованих до несення служби чоловіків. Серед них були особи, стосовно яких містилися застереження та заборони у дорученнях та наказах вищого керівництва.

Зокрема, 22 військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією з прикордонних областей, але місце їхньої реєстрації є в інших областях, а також 15 військових, яких притягували у 2024 році до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску. У результаті 56 військових самовільно залишили полігони у Франції.

Екскомандиру 155 окремої механізованої бригади Збройних Сил України готується повідомлення про підозру за статтею про бездіяльність військової влади, вчинену в умовах воєнного стану. За це передбачене покарання до 10 років позбавлення волі.

Рюмшин буде доставлений в Київ для повідомлення йому про підозру. Також планується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП