Бутусов заявив про масове СЗЧ у 155 бригаді. ДБР проводить розслідування за двома статтями

Український військовий (Ілюстративне фото: Сили ТрО)

Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади імені Анни Київської Збройних Сил України. Про це LIGA.net повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян. Раніше у медіа з’явилися факти щодо неналежного формування та забезпечення бригади.

"ДБР дійсно вивчає факти, викладені у медіа, в межах кримінально провадження, порушеного за статтею 426-1 та статтею 408 Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки ще рано", – заявила Сапьян.

Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство.

31 грудня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ДБР порушило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом Донецької області. За його словами, розслідування знаходиться на контролі президента Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Журналіст стверджує, що один із відповідальних за формування бригади помер від серцевого нападу, а комбриг був звільнений одразу після вступу у бій. До того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців, додав він.

Приводом для порушення провадження стали події у Франції, куди бригаду направили на навчання. Ще на етапі підготовки з нової бригади у Франції втекло понад 50 військовослужбовців, пише Бутусов.

"Це викликало питання у керівництва Франції щодо серйозності ставлення українців до реалізації такого дорогого проєкту. Такий підхід серйозно дискредитує увесь задум Зеленського, і тому почався скандал, тема була піднята на Ставці, і ДБР порушило кримінальне провадження", – додав журналіст.

155 бригада почала формуватись у березні 2024 року. Її командиром був призначений досвідчений офіцер – Дмитро Рюмшин. За формування та комплектування бригади відповідало Оперативне командування "Захід", розповів Бутусов.

Але з самого початку виявилося, що в ОК "Захід" нема ні командних кадрів, ні солдатів, ні озброєння, ні ресурсів для створення нового з’єднання. Формування бригади з перших днів було суцільним організаційним хаосом буквально в усіх компонентах, додав він.

Журналіст стверджує, що від самого початку у бригаді був великий відсоток військових, які самовільно залишили частину. Бригада виїхала на навчання у Францію у жовтні, на той момент уже було 935 СЗЧ.

"Фактично, комплектування бригади почалось у червні, але пройти повноцінну підготовку вони не встигли, оскільки одразу у липні та серпні зі 155 бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин. Тобто забрали з бригади майже всіх цілком придатних, яких комбриг і комбати тільки-но розставляли на посади", – йдеться у матеріалі.

Бутусов стверджує, що у Францію направили 1924 військовослужбовці, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51 з них, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414 осіб, були щойно зараховані на службу і служили менш ніж два місяці.

Поки все командування бригади перебувало на навчанні у Франції, без присутності командирів проводилось зарахування тисяч нових людей. Як результат, у жовтні й листопаді на території України одразу після зарахування втекли понад 700 людей.

Більша частина військових, яких направили у Францію, не втекла, а готувалася. Не втекли й понад 4000 військових, які зайшли на поповнення бригади у вересні-листопаді. Вони за відсутності командування бригади та пункту дислокації, жили на території навчального центру ОК "Захід" і проходили підготовку з тими інструкторами, яких туди направило командування.

З 15 листопада рядовий склад бригади почали повертати в Україну, а штаб бригади залишився за планом підготовки для завершення штабних занять. Штаб бригади прибув до України 30 листопада, але познайомитися зі своїми новими 4000 підлеглих, які чекали у навчальному центрі, провести заплановані додаткові навчання з тими, хто не зміг отримати усіх необхідних знань, комбриг Рюмшин не встиг. За відсутності штабу бригади та комбатів, командування почало перекидати ненавчених і не злагоджених людей у район Покровська, розповів Бутусов.

Журналіст стверджує, що у грудні Рюмшина відсторонили від посади. Також було відсторонено кілька офіцерів штабу, одного з комбатів, і призначено нових командирів, які не мали жодного розуміння щодо стану справ у бригаді, додав він.

Журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема, жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими.

"Більшість воїнів 155 механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки. Але у результаті такого злочинного ставлення до життів воїнів, 155 бригада з перших днів зазнає значних втрат", – стверджує він.

Бутусов закликав громадянське суспільство допомогти у розповсюдженні цієї історії та притягнути до відповідальності винних.