Бутусов заявил о массовом СЗЧ в 155 бригаде. ГБР проводит расследование по двум статьям

Украинский военный ( Иллюстративное фото: Силы ТрО)

Государственное бюро расследований расследует уголовное производство по формированию 155-й бригады имени Анны Киевской Вооруженных Сил Украины. Об этом LIGA.net сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Ранее в медиа появились факты относительно ненадлежащего формирования и обеспечения бригады.

"ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по статье 426-1 и статье 408 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Говорить о каких-либо предварительных результатах пока еще рано", — заявила Сапьян.

Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.

31 декабря журналист Юрий Бутусов сообщил, что ГБР открыло уголовное производство по обстоятельствам формирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", вступившей в бой под Покровском Донецкой области. По его словам, расследование находится на контроле президента Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Журналист утверждает, что один из ответственных за формирование бригады умер от сердечного приступа, а комбриг был уволен сразу после вступления в бой. До того как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно оставило 1700 военнослужащих, добавил он.

Поводом к возбуждению производства стали события во Франции, куда бригаду направили на обучение. Еще на этапе подготовки из новой бригады во Франции сбежали более 50 военнослужащих, пишет Бутусов.

"Это вызвало вопросы у руководства Франции по поводу серьезности отношения украинцев к реализации такого дорогостоящего проекта. Такой подход серьезно дискредитирует весь замысел Зеленского, и потому начался скандал, тема была поднята на Ставке, и ГБР возбудило уголовное производство", – добавил журналист.

155-я бригада начала формироваться в марте 2024 года. Ее командиром был назначен опытный офицер – Дмитрий Рюмшин. За формирование и комплектование бригады отвечало Оперативное командование "Запад", рассказал Бутусов.

Но с самого начала оказалось, что у ОК "Запад" нет ни командных кадров, ни солдат, ни вооружения, ни ресурсов для создания нового соединения. Формирование бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом практически во всех компонентах, добавил он.

Журналист утверждает, что с самого начала в бригаде был большой процент военнослужащих, которые самовольно оставили часть. Бригада выехала на обучение во Францию в октябре, к тому моменту уже было 935 СЗЧ.

"Фактически комплектование бригады началось в июне, но пройти полноценную подготовку они не успели, поскольку сразу в июле и августе из 155-й бригады забрали более 2550 военнослужащих на пополнение других частей. То есть забрали из бригады почти всех вполне пригодных, которых комбриг и комбаты только расставляли на должности", – говорится в материале.

Бутусов утверждает, что во Францию направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51 из них, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414 человек, были только зачислены на службу и служили менее двух месяцев.

Пока все командование бригады находилось на обучении во Франции, без присутствия командиров производилось зачисление тысяч новых людей. В результате, в октябре и ноябре на территории Украины сразу после зачисления сбежали более 700 человек.

Большая часть военных, которых направили во Францию, не сбежала, а готовилась. Не сбежали и более 4000 военных, зашедших на пополнение бригады в сентябре-ноябре. Они при отсутствии командования бригады и пункта дислокации, жили на территории учебного центра ОК "Запад" и готовились инструкторами, которых туда направило командование.

С 15 ноября рядовой состав бригады начали возвращать в Украину, а штаб бригады остался по плану подготовки до завершения штабных занятий. Штаб бригады прибыл в Украину 30 ноября, но познакомиться со своими новыми 4000 подчиненными, ожидавшими в учебном центре, провести запланированные дополнительные учения с теми, кто не смог получить все необходимые знания, комбриг Рюмшин не успел. При отсутствии штаба бригады и комбатов, командование начало перебрасывать необученных и не слаженных людей в район Покровска, рассказал Бутусов.

Журналист утверждает, что в декабре Рюмшин был отстранен от должности. Также были отстранены несколько офицеров штаба, один из комбатов, и назначены новые командиры, которые не имели никакого понимания о ситуации в бригаде, добавил он.

Журналист сообщил и о том, что бригаду не снабдили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.

"Большинство воинов 155-й механизированной бригады на фронте пытаются честно выполнять свои обязанности. Но в результате такого преступного отношения к жизням воинов, 155-я бригада с первых дней несет значительные потери", – утверждает он.

Бутусов призвал гражданское общество помочь в распространении этой истории и привлечь к ответственности виновных.