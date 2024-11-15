Во Франции завершила обучение украинская бригада имени Анны Киевской
Французская военная оперативная группа "Шампань" завершила миссию подготовки новой украинской бригады имени Анны Киевской. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на участвовавших в тренировках французских офицеров.
В материале говорится, что украинская бригада, состоящая из нескольких тысяч военных, вооружена предоставленными Францией танками, артиллерией и другой тяжелой техникой.
Приближение возвращения в Украину бригады имени Анны Киевской после более чем двух месяцев интенсивных военных учений в восточной и южной Франции происходит в критический момент почти трехлетней полномасштабной войны, отметили журналисты.
После развертывания подготовленная и оснащенная французами бригада может стать грозной силой на полях сражений. Она состоит из 4500 военнослужащих, сформированных из пехотных батальонов, а также инженеров, артиллерийских команд и других специалистов, как ранее заявляли французские власти.
Более 2000 военных, проходивших обучение во Франции, проходят последнее сборы перед возвращением в Украину.
Большинство из них были недавно мобилизованы и ранее прошли всего несколько недель базовой подготовки до прибытия во Францию в сентябре, говорят французские военные.
Париж отправил около 1500 своих солдат для оперативной группы "Шампань", которая учит украинцев, как эффективно воевать, а также как использовать и обслуживать оружие, предоставленное Францией.
Французские военные утверждают, что арсенал бригады будет включать в себя 18 легких танков AMX 10, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также другое вооружение и технику.
В то же время французские военные не позволили журналистам AP взять интервью у украинцев. Принимавшие участие в тренировках французские офицеры говорят, что войска теперь лучше подготовлены к боевым действиям, которые, вероятно, состоятся в ближайшие месяцы.
Генеральный штаб Франции в социальной сети X подтвердил, что украинская бригада завершила обучение и показал кадры тренировок военнослужащих.
#StandWithUkraine 🇺🇦 x 🇫🇷— The 🇫🇷 Joint Staff – Military operations (@FrenchForces) November 15, 2024
The first brigade of the 🇺🇦 trained and equipped in France has completed its training.
Trained by the 🇫🇷 army at the request of the Ukrainian army as part of #EUMAM Ukraine, the Anne de Kyiv brigade illustrates France’s resolute support to @DefenceU pic.twitter.com/M80XBUC2ZF
- 25 сентября Зеленский сообщил о встрече с Макроном и о том, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.
- Уже 9 октября Макрон показал видео с обучением этого соединения – эта украинская бригада носит имя королевы Франции Анны Киевской, дочери киевского князя Ярослава Мудрого.
- 18 октября Зеленский заявил, что бригада ВСУ, которая тренируется и оснащается во Франции, вернется в Украину до конца ноября.