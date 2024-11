У Франції завершила навчання українська бригада імені Анни Київської

Французька військова оперативна група "Шампань" завершила місію підготовки нової української бригади імені Анни Київської. Про це повідомила агенція The Associated Press із посиланням на французьких офіцерів, які брали участь у тренуваннях.

У матеріалі йдеться, що українська бригада, яка складається з кількох тисяч військових, озброєна наданими Францією танками, артилерією та іншою важкою технікою.

Наближення повернення в Україну бригади імені Анни Київської після більш ніж двох місяців інтенсивних військових навчань у східній і південній Франції відбувається в критичний момент майже трирічної повномасштабної війни, зазначили журналісти.

Після розгортання підготовлена та оснащена французами бригада може стати грізною силою на полях битв. Вона складатиметься з 4500 військовослужбовців, сформованих із піхотних батальйонів, а також інженерів, артилерійських команд та інших спеціалістів, як раніше заявляла французька влада.

Понад 2000 військових, які проходили навчання у Франції, проходять останні збори перед поверненням до України.

Більшість із них були нещодавно мобілізовані й раніше пройшли лише кілька тижнів базової підготовки до прибуття до Франції у вересні, кажуть французькі військові.

Париж відрядив близько 1500 своїх солдатів для оперативної групи "Шампань", яка навчає українців, як ефективно воювати, а також як використовувати й обслуговувати зброю, надану Францією.

Французькі військові стверджують, що арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, 128 бронетранспортерів, протитанкові й зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніку.

Водночас французькі військові не дозволили журналістам AP взяти інтерв'ю в українців. Французькі офіцери, які брали участь у тренуваннях, кажуть, що війська тепер краще підготовлені до бойових дій, які, ймовірно, відбудуться найближчими місяцями.

Генеральний штаб Франції у соціальній мережі X підтвердив, що українська бригада завершила навчання і показав кадри тренувань військовослужбовців.

#StandWithUkraine 🇺🇦 x 🇫🇷

The first brigade of the 🇺🇦 trained and equipped in France has completed its training.

Trained by the 🇫🇷 army at the request of the Ukrainian army as part of #EUMAM Ukraine, the Anne de Kyiv brigade illustrates France’s resolute support to @DefenceU pic.twitter.com/M80XBUC2ZF