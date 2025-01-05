Скандал навколо 155 бригади. Сирський вирішив посилити підрозділ безпілотних систем
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби у форматі відеоконференцзв’язку. Про це він повідомив у соціальних мережах.
Нарада була присвячена підбиттю підсумків роботи за грудень 2024 року.
"Окрему увагу приділив нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також проблемним питанням, які необхідно вирішити", – написав Сирський, не уточнюючи.
Він додав, що віддав всі необхідні розпорядження.
31 грудня 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо обставин формування 155 окремої механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом Донецької області. Він стверджує, що до того, як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців.
Також журналіст повідомив і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема, жодного дрона для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала, допомагали лише волонтери. За даними Бутусова, повністю були відсутні засоби радіоелектронної боротьби, а мінометні міни виявилися бракованими.
ДБР підтвердило LIGA.net, що розслідує кримінальне провадження щодо формування 155 бригади. Слідство ведеться за статтями про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень і про дезертирство.
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