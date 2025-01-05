Скандал вокруг 155 бригады. Сырский решил усилить подразделение беспилотных систем

Ранее Юрий Бутусов писал, что бригаду, вступившую в бой под Покровском, не снабдили необходимым вооружением

Александр Cырский (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Об этом он сообщил в соцсетях.

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Совещание было посвящено подведению итогов работы за декабрь 2024 года.

"Отдельное внимание уделил наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить", — написал Сырский, не уточняя.

Он добавил, что отдал все необходимые распоряжения.

31 декабря 2024 года журналист Юрий Бутусов сообщил, что Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по обстоятельствам формирования 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском Донецкой области. Он утверждает, что до того, как бригада произвела первый выстрел, ее самовольно покинуло 1700 военнослужащих.

Также журналист сообщил и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила, помогали только волонтеры. По данным Бутусова, полностью отсутствовали средства радиоэлектронной борьбы, а минометные мины оказались бракованными.

ГБР подтвердило LIGA.net, что расследует уголовное производство по формированию 155 бригады. Следствие ведется по статьям о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.