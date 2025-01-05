За декабрь ВСУ атаковали 54 000 вражеских целей. Дроны используют все чаще – Сырский

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

В украинском войске увеличилось количество применения дронов. Только за декабрь 2024 года было поражено более 54 000 целей противника и 49% из них – с помощью дронов-камикадзе, сообщил главком Александр Сырский.

Он провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы и подвел итог работы за декабрь.

Сырский отметил, что на поле боя наблюдается дальнейший рост применения беспилотных систем. Российская армия, со своей стороны, увеличила долю ударных дронов с оптоволоконным каналом управления, создающих угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения.

"Однако и мы не стоим на месте и тоже приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава", – отметил главком.

Он также отметил, что продолжает расти динамика результативности и показателей живучести украинских БПЛА. Безусловным лидером в этом, по его словам, является полк беспилотных систем майора Роберта Бровди.

Также, по словам Сырского, самые высокие показатели имеют подразделения 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

31 декабря 2024 сообщалось, что за год над Украиной сбили почти 14 000 российских воздушных целей и 40 самолетов.

2 января Минобороны провело показ FPV-дронов, управляемых через оптоволокно.

4 января сообщалось, что Россия уже запускает больше имитаторов, чем ударных дронов. В Воздушных силах поведали детали.